Pluies/194 sites inondés : Le ministère de l’Intérieur dévoile un premier bilan et formule des conseils…

Après les fortes pluies qui se sont déversées dans des parties importantes du territoire national, les autorités administratives et les équipes de reconnaissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont sur le terrain pour identifier les zones présentant des difficultés, afin d'apporter rapidement les solutions nécessaires, selon une note du ministère de l’Intérieur.



A ce jour 194 sites inondés ont été recensés dont 85 traités et libérés, 109 en cours de traitement. A noter que de nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, ont été libérés plusieurs fois. Le volume d'eau évacué dans la journée du 02 septembre est de 208.180 m3, le cumul du volume d'eau évacué depuis le début des opérations est de 6.138.391 m3. L’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) dispose de 75 stations de pompage d'eaux pluviales avec un volume journalier d'eau pompé à Dakar (m3) de 257 514. Dans les régions au moins, 103 406 en volume journalier et un volume total 360 920 m3.



En attendant, la pluie continue de se déverser dans pratiquement tout le pays. Devant cette situation, le ministère de l’Intérieur a formulé des recommandations.



Les services d’Antoine Diome préconisent de ne pas “s’éloigner et ne pas toucher les structures métalliques (pylônes, grilles, poteaux, clôtures, etc.), ne pas rester sous un arbre en cas d'orage, s'éloigner des cours d'eau et des points hauts”.



“S'il n'y a pas d'abri, s'accroupir sur le sol, les pieds sur une matière isolante (sac à dos, corde, etc.) et rentrer la tête dans les épaules, s'éloigner d'au moins 3 mètres des autres personnes aux alentours, s'abriter dans un bâtiment ou dans une voiture fermée et à l'arrêt. En voiture, ne pas rouler, ne pas stationner sous un arbre et ne pas toucher les parties métalliques de la voiture, ne pas rester en bord de plage et des points d'eau quand vous êtes à l’extérieur. Pour ceux qui sont à l’intérieur, débrancher tous les appareils électriques, ne pas rester près des fenêtres, ne jamais utiliser un téléphone fixe pour éviter tout risque de surtension”, lit-on sur la note.



Par ailleurs, il est fortement recommandé de renforcer la surveillance des personnes vulnérables et surtout des enfants.