Pluies diluviennes : L’Etat alloue 100 millions aux sinistrés du département de Nioro

Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, était en déplacement ce mardi à Ndame Ndindy,Tawfekh, Koukonko, des localités situées dans le département de Nioro dans la commune de Keur Maba Diakhou. Il a promis l'appui du gouvernement après les destructions causées par la violente tornade qui s’est abattue dans la zone la semaine dernière.

Sur place, Samba Ndiobene Ka et sa délégation ont constaté l'ampleur des dégâts de ces intempéries qui se sont produites dans le département de Nioro. Un vent d'une rare violence a ravagé plus de 22 villages, détruisant sur son passage des maisons, des vivres et tuant du bétail. Deux pertes en vies humaines ont été malheureusement enregistrées.

La délégation accompagnée du préfet de Nioro à été accueillie par les chefs de villages, en présence des populations concernées

S’adressant à ses hôtes, le ministre est revenu sur l'objet de son déplacement : " Nous sommes là pour transmettre aux populations le message de compassion du président de la République mais aussi le message de solidarité et de soutien permanent à votre endroit, suite aux sinistres dont vous avez été victimes ", a déclaré Samba Ndiobene Ka.

Après avoir transmis les condoléances du président de république, le ministre a souligné que le chef de l'Etat a mis à la disposition des populations une enveloppe de 100 millions de FCFA ainsi que des denrées alimentaires.

" Nous allons continuer les recensements avec les autorités et les finaliser , afin d’avoir de façon exhaustive l'ensemble des éléments afférents à ce sinistre et voir dans quel cadre on pourrait continuer à accompagner les victimes " a-t-il poursuivi .

Par ailleurs Samba Ndiobene Ka s’est engagé avec ses services à procéder à une évacuation des blessés dont des enfants de moins de 5 ans dans les structures sanitaires appropriées.