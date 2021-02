Plus de 300 litiges fonciers recensés au Sénégal

Le président de la République avait raison de dire que la terre est "le plus gros risque de conflit" au Sénégal.Macky Sall signalait que "90% des alertes qu’il recevait provenaient de litiges fonciers".Pour preuve, selon Le Quotidien qui cite le Répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires du ministère de l’Intérieur, au moins 307 litiges fonciers sont répertoriés sur l’étendue du territoire.Des conflits dont la résolution nécessite des mesures urgentes.Les conflits sont nés essentiellement de lotissements mal maitrisés (18,89%), de litiges entre promoteurs et populations (13,02%), de délimitations (villages ou communes 19,86%), de litiges fonciers entre particuliers (34,20%)...