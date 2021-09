Plus de 90 % de producteurs issus de l'agriculture familiale : Le Sénégal cherche les moyens de les adapter aux effets du changement climatique

Avec plus de 90 % de producteurs issus de l'agriculture familiale, le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, veut construire un modèle de résilience, afin de permettre aux producteurs de mieux s'adapter aux effets du changement climatique, tout en préservant leurs revenus.





En effet, l'intégration systématique des cultures, des arbustes et du bétail ainsi que des pratiques de l'agriculture biologique et de conservation constituent des interventions prometteuses pour une intensification durable des agrosystèmes.





Dans le souci d'améliorer la qualité et le rendement des sols, de renforcer la résilience face au changement climatique. Mais aussi pour contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales, le projet SustainSahel (Synergie entre utilisation et protection des ressources naturelles pour améliorer les moyens de subsistance des populations rurales grâce à l'intégration systématique de cultures, des arbustes et du bétail dans le Sahel), financé par l'Union européenne, mène des recherches biophysiques et socio-économiques.





"La problématique de ce projet cadre parfaitement avec les priorités des pays du Sahel. Elle porte sur la gestion des ressources naturelles tout en améliorant les revenus des producteurs et leur résilience face au changement climatique. Ainsi, l'objectif global du projet porte sur la promotion des innovations intégrant les arbres et les arbustes ainsi que l'élevage dans les agrosystèmes. Ces innovations, placées dans leur contexte socio-économique, devraient assurer le meilleur compromis entre les principales composantes des agrosystèmes : agriculture-arbres/arbustes-élevage", a expliqué le directeur général de l'Isra, le docteur Momar Talla Seck.





D'ailleurs, les populations du Sahel pourront utiliser les résultats des recherches pour renforcer leurs capacités à créer des systèmes agricoles durables en zone aride et des moyens de subsistance viables, en tenant compte des contraintes de leur environnement local.





Il s'agira, aussi, de permettre de concilier le développement socio-économique, de conserver la biodiversité et de réduire l'empreinte écologique afin de produire plus et mieux, le tout dans le respect de l'environnement.

L'Isra, institution de recherche appliquée dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie, de la pêche et des politiques agricoles, initie des actions de recherche, de formation et de sensibilisation au profit des producteurs dans ces différents domaines.