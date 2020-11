Plus de deux tonnes de cocaïne, d'une valeur de 19 milliards Fcfa, partent en fumée

Un avion s’est écrasé, ce mercredi 11 novembre, avec plus d'une tonne et demie de cocaïne à bord, au Guatemala, dans la jungle de Peten, près de la frontière mexicaine et du Belize.Un total de 1,539 tonne de cocaïne a été découvert à bord de l’épave pour une valeur estimée à plus de 20 millions de dollars, rapporte l’AFP repris par Le Soleil.Lundi, un avion transportant 1,028 tonne de cocaïne, d’une valeur estimée à 14 millions de dollars, s’était écrasé au Guatemala, cette fois dans la région de la côte pacifique frontalière du Mexique.Ce qui fait un total de 2,567 de cocaïne estimés à 34 millions de dollars, soit près de 19 milliards Fcfa consumésSelon la police anti-drogue américaine, 90 % de la cocaïne présente aux États-Unis est convoyée par avion ou par la voie maritime, y compris à bord de submersibles, en passant par le Mexique et l’Amérique centrale.