Plusieurs arrestations à Mbéwane-Thiathiaw : La population rejette le «projet scandaleux» d’un privé déjà refusé à Ndingeler et Ndouf

La gendarmerie a dispersé une manifestation des populations du village de Mbéwane-Thiathiaw, dans la commune de Ndiéyène Sirakh, et procédé aux arrestations de plusieurs jeunes qui seront plus tard libérés suite à la médiation des responsables de la zone dont M. Fallou Barre. Un vieux litige foncier qui refait surface. Les populations locales aidées par les ressortissants ont élevé, une énième fois, la voix pour s’opposer au « projet agricole » d’un promoteur privé à qui on a attribué 500 ha pour une durée de 35 ans. Elles dénoncent « un accord signé avec les autorités communales qui empêchent les populations d’exploiter leurs terres arables ».





Très tôt, les jeunes ont pris d'assaut le site où les installations de ce projet sont effectuées pour remblayer les trous qui ont été creusés sur place. D’après les manifestants, « ce projet en vue risque surtout de nuire à notre santé ». Ils remarquent que « le projet a déjà été proposé dans d’autres localités, comme Ndingeler et Ndouf, mais les habitants de ces zones, qui ne connaissent que l’agriculture, le travail de la terre, s’y sont catégoriquement opposés ». Aussi d’inviter l’autorité communale à « revoir sa copie » et interpellent les pouvoirs publics.