Plusieurs sites internet du Gouvernement, dont celui de la Présidence, attaqués

Des sites du gouvernement, dont celui de la Présidence de la République, ont été piratés par un groupe se faisant appeler Mysterious Team, ce vendredi.

Depuis quelques heures le site de la présidence et celui du gouvernement restent inaccessibles.

"Nous ne laisserons pas la démocratie Sénégalaise devenir l'otage d'un dictateur", peut-on lire sur le site de ces hackers.

Greetings, @Macky_Sall. We've heard that your IT infrastructure is facing some outages. We stand in solidarity with the citizens of #Senegal who are determined to exercise their right to freely choose their next leader.



We are #Anonymous.@MysteriousTeamO#OpSN #FreeSenegal pic.twitter.com/QM3gPXZZqa