PMU : Alioune Niang Ndiaye remporte une cagnotte de près de 27 millions

26 950 500 francs Cfa ! C’est la rondelette somme remportée par Alioune Niang Ndiaye au titre de la cagnotte du PMU. Il a reçu son chèque des mains du Secrétaire général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Mamadou Guèye, en marge d’une cérémonie de remise officielle tenue, ce jeudi 1er avril 2021, à la direction générale de la Lonase, à Dakar.

Habitant de la Médina (Dakar-centre), cet heureux gagnant de la Lonase, après avoir exprimé sa joie et sa satisfaction, a renseigné qu’il joue au PMU depuis 1987, soit 34 longues années. Certes, il gagnait souvent mais c’est la première fois qu’il remporte un tel montant.

Père de trois filles et célibataire à son état (son épouse est décédée), Alioune Niang Ndiaye soutient qu’il n’y a pas de secret ni de miracle ou encore de la magie. Pour cet émigré sénégalais vivant en Europe, il faut juste « oser et miser le maximum possible » pour gagner.

Par ailleurs, Mamadou Guèye, après avoir remercié tous les parieurs de la Lonase pour leur « fidélité », a annoncé que son institution est en train de travailler sur des projets pour « booster » le PMU, le « renforcer et l’enrichir davantage à la satisfaction des parieurs ».

De l’avis du Secrétaire de la Lonase, le projet de la masse commune internationale, que la Loterie nationale sénégalaise va bientôt lancer, offrira aux parieurs la possibilité de jouer aussi bien sur la masse locale mais également sur la masse internationale. Ce qui va leur offrir « beaucoup plus de gain et de possibilités ».

Des efforts en cours pour la modernisation du réseau

Pour finir, le représentant du Dg de la Lonase a fait savoir que son institution est en train également de faire « de gros efforts sur la modernisation » du réseau de la Lonase. Il s’agit ici, de « trouver le meilleur cadre qui leur permettra de mieux s’épanouir dans ce plaisir à jouer à tous les produits de la Lonase ».