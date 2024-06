PNDAS/Agropole Sud : 840 tonnes d'engrais distribuées aux organisations de producteurs de la région de Casamance

C’est dans le village de Firdawsi, dans le département de Médina Yoro Foulah et plus précisément dans la commune de Kéréwane, que le Programme national de Développement des Agropoles du Sénégal (PNDAS), à travers l’Agropole Sud, a organisé, la cérémonie officielle de distribution de 840 tonnes d’engrais pour la culture de maïs aux organisations de producteurs, ceci pour marquer le début de la campagne agricole 2024. Le PNDAS avait acquis 1340 tonnes d’engrais dont 500 distribuées durant la campagne agricole 2023. La présente cérémonie a vu la présence des autorités administratives et collectivités territoriales du département, de l’équipe de l’Agropole Sud, des services techniques, du Cadre régional de concertation des Ruraux de Kolda, des Organisations de Producteurs partenaires de Kolda, etc.



Le choix de Kolda pour démarrer cette campagne est bien légitime. En effet, cette région se distingue particulièrement par la culture du maïs, une des filières prioritaires du projet. Kolda, à elle seule, contribue à hauteur de 70% à la superficie des 5 000 hectares de semences certifiées de maïs fixés comme objectif cette année. De plus, 43% de la production de la précédente campagne proviennent du département de Médina Yoro Foula.



Ousseynou Konaté, Coordonnateur régional du Projet Agropole Sud du PNDAS, n’a pas manqué de rappeler que ces intrants agricoles remis par le projet grâce à l’Etat et ses partenaires (BAD, BID) sont subventionnés à hauteur de 70%. Chaque producteur accompagné reçoit un package par hectare, comprenant 4 sacs de NPK, 3 sacs d’urée, 1 sac de 20kg de semence et un litre de produit phytosanitaire. Le coût total de ce package est de 200 000 francs CFA, dont seuls 60 000 francs CFA seront à la charge du producteur bénéficiaire. Il a également annoncé que le Programme va mettre à la disposition des producteurs de Firdawsi un entrepôt de stockage d’une capacité de 1000 tonnes pour régler le problème de stockage auquel ils sont confrontés.



Le Président des Organisations de producteurs partenaires, représentant les bénéficiaires, El Hadj Mouhamed DIOP a magnifié cet appui de haute facture et a remercié l’Etat du Sénégal à travers le PNDAS. Il a sensibilisé ses pairs, présents à la cérémonie, sur les formes d’utilisation recommandées de ces engrais qui contribueront grandement à améliorer leur rendement et la qualité de la récolte.



Le Directeur régional du Développement rural, acteur important du dispositif, a rassuré quant à la transparence dans la distribution en précisant que des dispositions sont prises pour que ces intrants puissent aller directement aux ayant droits.



L’accès à la semence certifiée aux producteurs est un élément central dans l’amélioration de la production et de la productivité agricole pour augmenter les revenus des producteurs et répondre à la demande des agro-industriels en matière première pour la transformation afin de lutter contre la pauvreté en milieu rural. La production et la sécurisation des semences certifiées de maïs constituent un défi majeur pour une agro-industrie performante et durable.



C’est dans ce cadre que le PNDAS, à travers l’Agropole Sud, en collaboration avec l’ISRA et les services techniques, ont développé un programme pour les Organisations de Producteurs dont l’objectif est d’emblaver durant cette campagne hivernale, 3125,5 hectares en maïs certifiés dont 1685,5 hectares en multiplication de semence de niveau base et R1.



Ce programme de distribution va continuer et s’élargir à 36 coopératives de producteurs de maïs dans les trois régions (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).



Une campagne fructueuse s’annonce dans la région.