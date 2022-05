Podor-Incendie des villages à Dodel : Une délégation gouvernementale au chevet des sinistrés

Une délégation gouvernementale s'est rendue dans les villages sinistrés de Dodel

Une délégation gouvernementale composée du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann, de Samba Ndiobéne Ka,(Ministre du Développement Communautaire, Equité Sociale et Territoriale) et de Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des Productions Animales), s’est rendue auprès des victimes de l’incendie survenue, ce mardi 17 Mai dans les villages de Yaré-Lao, Ndokmaami, Athie Baali ou Koré, jusque dans les communes de Dodel et Médina Ndiathbé, dans le département de Podor.





Il s’agit d’un incendie parti d’une case dans le village de Boguéré et qui s’est transformé en feu de brousse du fait de l’effet du vent. C’est ainsi, que le feu s'est propagé dans plusieurs villages, faisant quatre victimes au total et des pertes énormes dans le cheptel.





D’après nos confrères de l’APS, la délégation gouvernementale a assisté à l’inhumation des personnes décédées, ce jeudi 19 mai, à Kawel, située à 15km de Boguéré.





Le Gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, qui a pris part à la cérémonie de présentation de condoléances a , au nom du chef de l’Etat, annoncé une aide de 5 millions de F Cfa aux familles des victimes mais également la somme de 10 millions pour appuyer les populations sinistrées de la zone.





Une aide en nature, constituée de 20 tonnes de riz, des paquets de zinc, du ciment, du fer et du bois et 10 tonnes d’aliment de bétail, sera aussi distribuée, a soutenu le gouverneur.