Podor : Korité dans la division, la chèvre remplace le poulet

À l'instar des autres localités du Sénégal, la prière de l'Aïd-el-Fitr s'est passée dans la division dans le département de Podor où une partie de la communauté musulmane a célébré la Korité ce vendredi.





À la mosquée Béréte de Lao Demba, dans la commune de Podor, les Niassènes ont prié sous la houlette de Thierno Abdoulaye Touré, tandis qu'à Sinthiane, à la mosquée des Ibadous rahmanes, l'imam Saleh Faye a dirigé la prière.





Dans leur sermon respectif, les deux religieux sont revenus sur l'importance du respect des exigences de la religion et ont exhorté les populations à vivre pleinement leur foi et de ne pas se dire que le ramadan est terminé, il faut cesser les bienfaits. Ils ont appelé à l'union des coeurs et à la solidarité agissante. Thierno A. Touré a insisté sur la nécessité de faire des réseaux sociaux un outil de travail et non un moyen pour faire du mal.





Dans le département, la prière de l'Aïd-el-Fitr s'est tenue dans les localités de Aéré Lao, Diatar...





Cette année, la viande de chèvre a remplacé le poulet dans les marmites, avec la crise de la volaille.