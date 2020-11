Podor : La DER / FJ met à la disposition du Conseil départemental 100 millions CFA pour l'accompagnement des jeunes

Le Conseil Départemental de Podor a signé avec la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide (DER) une convention portant sur un financement de 100 millions de francs pour accompagner les jeunes porteurs d’initiatives de projets.La cérémonie tenue ce samedi s’est déroulée sous la présidence de Pape Amadou Sarr, Directeur de la DER, du Préfet de Podor Moustapha Diaw et du Président du Conseil départemental Mamadou Dia , des Maires du Département et des représentants des jeunes porteurs de projets.La signature de cette convention fait suite à deux rencontres organisées sous forme de forum sur l’emploi et l’employabilité des jeunes du Département de Podor, tenues en septembre 2019 et durant le même mois en 2020 à Podor et dans les quatre arrondissements pour identifier les filières porteuses.Le Président Dia s'est félicité de ce partenariat qui permettra de faire face au chômage des jeunes mais aussi d’apporter de la plus-value à l’économie du département de Podor. Les sociétés d'intensification des productions agricoles (SIPA) de Bocke Dialloubé de Mérie et Boguel Belly Edy ont reçu chacune un financement d' un montant de 18 millions de francs.La Der à travers son directeur a annoncé l'augmentation de l'enveloppe à 500 millions si les 100 millions objet de la convention sont bien gérés. A signaler que le Conseil département a donné 20 millions pour participer au financement de projets.