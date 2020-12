Podor : La gestion des ordures ménagères au coeur des préoccupations des acteurs

Le mieux-être des populations du département de Podor passe par une prise en charge réelle de leurs problèmes. Parmi ceux-ci figure en bonne place la gestion des ordures ménagères. Face à la complexité de la généralisation et de la pérennisation des systèmes de gestion des ordures ménagères, un comité de pilotage composé des collectivités territoriales et présidé par le Président du Conseil départemental se réunit deux fois par an." L'objectif reste d'ici 2030 la réduction de l'impact environnemental négatif des villes par habitant en accordant une attention particulière à la gestion municipale des déchets dans le département de Podor", indique-t-on.Ainsi, le renforcement des compétences pour réduire la pollution environnementale et améliorer le cadre de vie reste une priorité dans le cadre d'une politique départementale cohérente. La généralisation d'un système participatif, la mise en place de système durable en matière d'équipement et de finance ont été des pistes de réflexion du comité de pilotage tenu ce mardi.Les 22 collectivités locales du département de Podor, le département des Yvelines en France, partenaire du projet, ont participé à la rencontre pour évaluer l'avancement du projet qui, selon les participants, revêt un caractère vital car la bonne gestion de l'environnement participe de la bonne gestion de la vie de façon générale.