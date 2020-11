Podor : Le Conseil départemental renforce les lycées et collèges en équipements

Le Conseil départemental de Podor, dans le souci d'une rentrée scolaire sécurisée dans ce contexte de Covid-19, a procédé à la remise de matériel à savoir 20 000 masques, gel, thermoflash, lavoirs et savons aux Inspections de l’éducation et de la formation (Ief) de Pété et de Podor.Du matériel est destiné aux établissements sous la tutelle de l'institution départementale que sont les collèges et les centres de formation professionnelle et technique (Aéré Lao, centre Guélaye Ndiaye de Podor, CFPT de Podor et de Saint-Michel).La délégation du Conseil départemental conduite par le vice-président Abdoulaye Ardo Sow s'est félicitée des bons résultats enregistrés lors des examens scolaires. "Nous avons réussi des performances scolaires jamais égalées et dans la lutte contre la pandémie; notre département tient bon. Le matériel distribué à l'époque a certainement contribué à sécuriser l'organisation des examens et c'est ce qui justifie notre action d'aujourd'hui", explique-t-il.Selon les autorités scolaires, le Conseil départemental joue pleinement sa partition car cette dotation est la troisième du genre et le geste vient à point nommé. Le président Sow a informé que " la maladie est encore là" et le respect des mesures barrières reste de rigueur. D'ailleurs, "unecampagne de sensibilisation sur les mesures barrières contre la Covid-19 sera lancée très prochainement dans les 4 arrondissements du Département par les élus en vue de sensibiliser davantage les populations sur la pandémie", dira Abdoulaye Ardo Sow.Mamadou Dia, Président du conseil départemental de Podor va procéder à la distribution de plus de 600 kits alimentaires dans les daaras dans les tout prochains jours.