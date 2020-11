Podor : Le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années échoue sur la berge

Un corps échoue sue la berge de Seroum

Moins de 24 h après le chavirement de la pirogue qui aurait fait 3 disparus à Podor, le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années a échoué sur la berge du marigot de Doué où a eu lieu l'accident à hauteur du village de Seroum. Selon toute vraisemblance, l'homme pourrait être parmi les victimes de l'accident mais rien ne confirme cette thèse.





C'est sur la berge de Seroum (5 km) de Doué du côté mauritanien qu'il a été retrouvé et selon des informations recueillies sur place par Seneweb, il s'agirait d'un saisonnier venu de la Casamance et qui s'appellerait Oumar. L'homme avait pris congé de son employé il y a quelques jours et l'on ne savait pas pour quelle destination. Faisait-il partie des occupants de la pirogue ? Personne ne peut le dire. En tout cas, sa dépouille est transférée à l'hôpital régional de Rosso-Mauritanie.





Trouver ses parents reste un casse-tête car la seule information disponible sur lui est qu'il s'appelle Oumar et qu'il serait de la Casamance.