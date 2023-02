Podor : Le khalife de la famille d'El Hadj Baba Ndiongue sermonne les hommes politiques

Par la voix de l'imam Serigne Mouhamadou Lamine Ndiongue, le khalife Cheikh Baba Ndiongue de la famille d'El Hadj Baba Ndiongue, muqaddam d'El Hadj Malick Sy, est monté au créneau, lors de sermon du vendredi, pour appeler les Sénégalais au calme et à la tolérance, en ces temps de tensions politiques.





La tension est perceptible dans notre pays et elle est entretenue par les tenants du pouvoir comme ceux de l'opposition ."Les Sénégalais doivent savoir que ce qui les lie et plus important que ce qui les désunit", dira Serigne Mouhamadou Lamine Ndiongue qui a dirigé la prière de ce vendredi à la mosquée de Mbodjène.