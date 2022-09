Podor : Le magistrat Bassirou Ndiaye sera inhumé à Doué

Après plusieurs conciliabules, la famille de Bassirou Ndiaye du nom du magistrat qui a perdu la vie suite au chavirement de la pirogue dans laquelle il était, a décidé de le porter en terre à Doué et non à Dakar comme le souhaitaient certains parents car sa famille nucléaire y vit. Cette décision a été prise après la mise à disposition de sa dépouille par l’autorité et suite à l’autorisation d’inhumer du procureur. Un parent de feu Bassirou Ndiaye a informé que quelle que soit l’heure tardive, « il sera inhumé » comme il se doit.