[Vidéo] Podor : Le PUMA dote Ndiayenne Pendao d'un terrain multifonctionnel

Podor : Le PUMA dote Ndiayenne Pendao étrenne d

Fidèle à son slogan, "L'équité au cœur du PSE", le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) poursuit ses réalisations dans les zones frontalières, au grand bonheur des populations.





Quatre jours après l'inauguration de la chambre froide de Walaldé, c'est au tour de la commune de Ndiayenne Pendao, dans le département de Podor, de bénéficier d'un terrain multifonctionnel.





L'inauguration de cette infrastructure sportive, entièrement financée par le PUMA, s’est tenue ce mercredi 6 octobre, en présence des autorités administratives, coutumières et du mouvement sportif venu en masse pour ce jour mémorable. Les personnalités qui ont pris la parole au cours de cette cérémonie ont toutes magnifié le travail du PUMA dans le pays.





Pour le coordinateur du PUMA, Moussa Sow, l’objectif visé recoupe parfaitement avec ce qui a été à l’origine de la création du PUMA, qui est l’équité. " Le président Macky Sall en créant le programme a voulu régler le problème de l’équité territoriale, en dotant les villes frontalières les plus reculées d’infrastructures dans tous les domaines. Une infrastructure comme celle-ci pourra servir à plusieurs disciplines sportives comme le football, le basket et le handball. Ce terrain multifonctionnel va permettre à la jeunesse de la commune et du département de pratiquer le sport dans de bonnes conditions », a indiqué le coordinateur du PUMA.