Podor : Le Puma s'engage pour le repeuplement du fleuve Sénégal

Le fleuve Sénégal, situé entre le Sénégal et la Mauritanie, constitue une source essentielle de subsistance pour des milliers de personnes. Son rôle crucial dans l'alimentation des populations des deux rives en fait une ressource vitale. C'est dans ce contexte que le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (Puma), dirigé par le maire de Walaldé, Moussa Sow, a lancé une campagne de sensibilisation sur le projet de repeuplement du fleuve Sénégal.



Cette initiative de sensibilisation menée par le Puma revêt une importance cruciale pour le projet de repeuplement des ressources en poissons du fleuve Sénégal. Ce programme ambitieux vise à préserver la biodiversité, à lutter contre l'insécurité alimentaire, et à renforcer les liens entre les populations vivant le long des deux rives du fleuve, à la fois au Sénégal et en Mauritanie.



Dans le cadre de sa mission en faveur de l'équité sociale, le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (Puma) a organisé une journée de sensibilisation sur l'importance du repeuplement à Ngaol?, un village de pêcheurs du célèbre Penda Sarr, surnommée la reine des eaux du fleuve.



Baaba Maal, chanteur-compositeur et lead vocal de Dande Lenol, est l'ambassadeur de ce projet, et le Puma ainsi que les villages environnants se sont engagés pour sa réussite. Moussa Sow, le Coordinateur du Puma, a souligné que le programme avait pris toutes les dispositions administratives nécessaires, en coopération avec les services techniques du pays. Il a déclaré : « Je suis rassuré aujourd’hui d’écouter tous les intervenants et je me rends compte que le programme du Puma pour le repeuplement est devenu une initiative partagée par tous les acteurs concernés. »



Cette démarche en faveur du repeuplement du fleuve Sénégal promet d'apporter des bienfaits considérables en préservant à la fois l'écosystème fluvial et la sécurité alimentaire des communautés riveraines. Elle renforce également la solidarité entre les deux nations voisines, le Sénégal et la Mauritanie.