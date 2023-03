Podor : Le village de Diouba crie sa soif et menace

Situé à 25 km de la commune de Doumga Lao, le village de Diouba manque presque de tout. En effet, depuis cinq ans, le forage du village est en panne et les 5 000 âmes qui y vivent, pour accéder à l'eau, sont obligées de se rabattre sur le seul puits du village profond de 70 m et qui a presque tari, si l'on en croit les propos de Moussa Hamady Awa Diallo, le chef de village.







Deux personnes sont tombées dans le puits et sont décédées. "D'ailleurs, l'une d'entre elles était mon fils", dira-t-il la voix enrouée. Pour trouver de l'eau, les femmes parcourent plus de 10 km. Il n'y a même pas une case de santé. Le poste de santé le plus proche de Diouba est à Dodel, distant de 25 km.





Amer, le vieux Diallo avertit : "Nous avons deux bureaux de vote avec plus de 1 000 inscrits. Si notre situation ne change pas, nous allons sanctionner le régime pour qui nous avons toujours voté", avertit le chef du village.





Selon lui, "l'ancien maire Keyssi Bousso nous avait demandé de donner une contrepartie pour réparer le forage et nous avions collecté une somme de 2 650 000 F CFA que nous lui avons remis. Mais depuis lors, il est parti avec notre argent".





L'électricité est inconnue dans toute cette partie du Diéri, regrette le vieux Dialllo. Cette situation est infernale pour les villageois, à la veille du mois de ramadan, avec le thermomètre qui affiche rarement moins de 40? C.





Nous avons essayé de joindre l'ancien maire, en vain.