[ENVIRONNEMENT] Podor : Planter plus de 1200 arbres à Podor pour améliorer la qualité de l'air

Après l'équipement de 31 structures sanitaires en incinérateurs, la dotation en matériels de protection des agents, le Conseil départemental de Podor a mis à disposition plus de 1200 arbres pour améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie des différentes institutions bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre les déchets biomédicaux. Des arbres de type acacia siamea ont été mis à disposition; ils ont la particularité de pousser très vite et sont très ombragés selon les spécialistes.