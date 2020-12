Podor : Riposte pédagogique contre la Covid-19 pour améliorer les conditions d'études des réfugiés dans la Vallée

Podor : Riposte pédagogique contre la Covid-19 pour améliorer les conditions d

Le Haut commissariat des réfugiés n'a pas lésiné sur les moyens pour maximiser les chances de réussite des réfugiés dans la vallée du fleuve Sénégal dans ce contexte de covid-19.Tablettes, cartes mémoires, fascicules des programmes, cahiers entre autres, constituent les kits scolaires distribués aux élèves réfugiés de la vallée.Ce programme initié par le gouvernement du Sénégal, le HCR, l'UNICEF, vise 900 élèves dont 500 sont dans le département de Podor.Le programme est destiné aux élèves réfugiés de la vallée de Saint-Louis à Bakel et leur permet d'étudier tous les programmes à distance.Une connexion internet positionnée pour une période de 8 mois pour les élèves de 3ème et de terminale.Les parents d'élèves réfugiés ont exprimé leur satisfaction quant à ce geste qui participe de la réussite des études de leurs enfants.Par ailleurs le Hcr ,l'Oim et l'Oms ont financé la construction d'un site d'isolement dans l'enceinte du centre de santé de Podor pour venir en aide aux districts de la vallée pour lutter contre la propagation de la Covid-19.Le centre d'isolement des malades de Covid-19 sera réceptionné à la fin du mois de décembre.