Podor: Une altercation entre deux bergers vire au drame à Madina Ndiathbé

Une histoire d'homicide défraie la chronique dans le département de Podor. Elle met en cause deux jeunes bergers, Demba Ba et Abou Sy âgés d’une vingtaine d’années et habitant le village de Wouro Hawa dans la commune de Madina Ndiathbé, arrondissement de Cas-Cas.





Après une altercation, Demba Ba assène à son vis-à-vis un coup de couteau mortel dans le dos, rapportent nos sources. Les deux jeunes étaient à une veillée nocturne dans un village voisin et sur le chemin du retour, ils ont eu une altercation qui a coûté la vie à Abou Sy dans la nuit du 9 au 10 août.

Demba Ba a été interpellé par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Pété. Le corps de la victime a été transféré au centre de santé de Pété pour les besoins de l’enquête.

Dans cette zone, renseigne-t-on, la consommation d’eau de Cologne appelée "Bul faalé" fait des ravages auprès de la population jeune. " Il faut sévir pour arrêter la consommation de ce parfum (Bul faalé) qui a fini de détruire la vie de nos enfants", insiste D. Ndiaye, un notable de la zone.