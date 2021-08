[Photos-Vidéo] Podor : Une collision entre un minicar et un Ndiaga Ndiaye fait 9 morts

Le bilan est lourd. À Podor, une collision entre deux véhicules a fait 9 morts et plusieurs blessés graves ce matin, a appris Seneweb.





Les neuf décès ont été enregistrés sur le coup et les blessés graves transférés à l'hôpital de Ndioum. Notre source signale toutefois plus d'une dizaine de morts enregistrés dans cet accident survenu tôt le matin entre un mini-car et car Ndiaga Ndiaye à 8 km de Ndioum.