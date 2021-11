Commerçant poignardé lors de son mariage : Son ex-copine dit avoir "agi par jalousie"

L'affaire de la dame qui a poignardé, samedi dernier, son ex-petit ami, le jour de son mariage à la Médina, n'a pas fini de livrer ses secrets. Selon des informations de Seneweb, la mise en cause, M. F., dit regretter son acte devant les enquêteurs du commissariat de Médina, avant de présenter ses excuses à la victime. Seneweb revient sur les temps forts de l'audition de cette restauratrice.



Après avoir donné trois coups de couteau de table à son ex-petit ami, la dame M. F. a été lynchée et blessée sur les lieux du crime, d'après nos sources proches du dossier.



Ainsi, elle a été évacuée à l'hôpital avant d'être placée en garde à vue au commissariat de Médina. Entendue dans le cadre de l'enquête, la dame domiciliée à Rufisque (aux Almadies 2) a nié les faits, dans un premier temps.



"J'étais venue au domicile de mon ex pour récupérer mes bagages. Mais il m'a bousculée dès mon arrivée", a-t-elle fait croire lors de son premier face-à-face avec les hommes du commissaire Sow.



Mis devant le fait accompli par les redoutables enquêteurs, la restauratrice a fait volte-face. Ainsi, elle reconnaîtra sans ambages les faits.



Mais la dame précisera qu'elle a agi, tout simplement, par jalousie avant de regretter vivement son acte. Également, elle a présenté ses excuses à la victime, en sollicitant son pardon.



Malgré cela, M. F. a été déférée ce lundi matin au parquet de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de sept jours.