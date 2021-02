Point-E : Amsatou Sow expulsée de son logement

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé de mettre fin à la mafia des logements de fonction.C'est ainsi que le Pr de Droit Amsatou Sow Sidibé a été sommée de quitter, immédiatement et sans délai, son logement universitaire qu’elle occupe au Point-E.Idem pour l’actuel recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), Mamadou Badji, qui a été prié, lui aussi, de quitter sa résidence universitaire sise à Fann Résidence.Selon L’Observateur qui donne l’information, ils doivent céder leurs logements attribués, depuis décembre 2020, respectivement aux Pr Moussa Seydi et au Pr Modou Oumy Kane.Les Professeurs Amsatou Sow Sidibé et Mamadou Badji ont reçu, hier, par voie d’huissier, une signification avec sommation de déguerpir.Attributaires d’un logement de fonction depuis très longtemps, alors qu’ils avaient quitté les amphithéâtres pour diverses raisons, beaucoup de professeurs, anciens doyens de facultés, directeurs d’écoles nationales supérieures ou d’instituts, des délégués syndicaux ou décédés continuent d’occuper illégalement les lieux, soit eux-mêmes ou leurs familles.Pour mettre fin à cette mafia, le Recteur avait ouvert la candidature à tous les enseignants intéressés par les logements en question.