Point E : Le boutiquier pervers filmait les parties intimes de ses clientes

Le jeune guinéen Th. Diallo, 16 ans, a été conduit, le vendredi 6 juin 2025, devant le procureur de la République pour collecte d’images à caractère personnel et pornographique. Boutiquier établit au Point E, il filmait les parties intimes de ses clientes à leur insu.







Le 4 juin 2025, la dame S. B. M. Senghor, téléconseillère, domiciliée à la Sicap Liberté avait déposé une plainte au commissariat du Point E. Dans sa lettre elle déclare s’être rendue à la boutique à proximité de son lieu de travail pour faire des achats. Mais, au moment de s’y atteler, le boutiquier, simulant de prendre quelque chose dans le congélateur, il a allumé la vidéo de son téléphone portable qu’il tenait sur l’autre main, pour filmer ses parties intimes.





Le soupçonnant, elle l’a invité à ouvrir le téléphone pour vérifier les vidéos et éventuellement les supprimer. Cependant, le garçon a dans un premier temps nié les faits avant de reconnaître de l’avoir filmée mais sans s’en rendre compte.





Arrêté, Th. Diallo soutient avoir filmé les parties intimes de la victime par inadvertance. Seulement il a été trahi par son téléphone, les policiers-enquêteurs ont fouillé son cellulaire et ont découvert d’autres vidéos de dames habillées toutes en jupe qui ont été filmées avec le même mode opératoire. Le boutiquier fait semblant de sortir quelque chose dans le frigo en filmant les parties intimes des clientes. Parmi elles, une autre collègue de la plaignante qui a également porté plainte. Sur ces nouvelles images, le mis en cause déclare sans convaincre les avoir prises par mégarde. C’est ainsi qu’il a été placé en garde en vue pour collecte d’images à caractère personnel et pornographique.