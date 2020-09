Points de transfert d’argent : «Un vecteur de financement du terrorisme» (Commissaire)

les points de transfert d'argent et terrorisme

Les points de transfert d’argent sont de plus en plus nombreux dans les villes, les villages et même dans les quartiers. Et même s’ils sont d’une grande utilité pour la population, ils constituent des milieux «favorables au financement du terrorisme». C’est ce qu’a fait savoir le commissaire de police Mandjibou Lèye dans les colonnes de «Walf Quotidien».





«La prolifération des points de transfert d’argent est un vecteur de vulnérabilité que des gens malintentionnés pourraient utiliser pour contribuer au financement du terrorisme», a fait savoir le patron du commissariat central de Mbour, lors de la conférence régionale sur le terrorisme.