Pôle emploi lance ses activités à Kaolack

Dans le cadre de sa tournée dans en vue d'accompagner le chef de l'Etat sur l'emploi et la réinsertion professionnelle des jeunes, le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, en compagnie de son collègue de l'Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diatarra, et celui de l'Emploi et de la formation professionnelle Dame Diop, a visité l'espace service pôle emploi de Kaolack.En effet, les espaces mis à la disposition des Sénégalais doivent être des plateformes d'informations et de recueil de projets pour les jeunes en quête d'emploi. « Le président de la République nous a donné comme instruction de veiller rapidement à l'opérationnalisation du programme pôle-emploi qui consiste à regrouper en un Guichet Unique toutes les structures dédiées à l'employabilité des jeunes à Kaolack. Nous sortons très satisfaits, car il y a toutes les commodités dont le jeune a besoin », a expliqué Mme Tall. Pour elle, l'innovation majeure c'est que les jeunes trouvent leurs interlocuteurs sur place: la DER, 3FPT/et l’ANPJ.« L’objectif final c’est qu'on ait un identifiant unique et les jeunes peuvent désormais fréquenter ces lieux qui leur sont dédiés » , renchérit Cheikh Bakhoum, directeur de l'Agence de l'informatique de l'État (ADIE) venu lancer le début des opérations du Pôle-emploi des jeunes à Kaolack, est hébergé par sa structure à travers les Espaces-Sénégal-Service Il a rappelé les attentes à ce niveau.« Nous les voulons comme un Guichet unique pour l'administration sénégalaise dans les 45 départements du Sénégal. L'objectif c’est de disposer d’une même plateforme qui va être utilisée par les services qui travaillent dans ce pôle emploi pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes des jeunes avec une base de données unique. »Pour rappel, pour les besoins du démarrage des activités de l’espace Pôle emploi régional de Kaolack, le ministre de la Jeunesse maitre d’œuvre et ses collègues de l’économie numérique et des Télécommunications ainsi que celui de l’Emploi et de la formation technique professionnelle ont fait le déplacement de la capitale régionale, Kaolack.