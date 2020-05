Polémique autour du 14e décès à Touba : La famille du marabout contredit le ministère de la Santé

Compté parmi les victimes du coronavirus, le vieil homme de 80 ans rappelé à Dieu à Touba suscite beaucoup polémique dans la capitale du mouridisme. A Gouy-Mind, la famille du défunt religieux balaie d’un revers de main toute information, selon laquelle Serigne Abdou Khadim Mbacké est décédé du coronavirus.« Je précise que Serigne Abdou Khadim Mbacké et Khalife de Serigne Abdou Lahad Bara n’est pas décédé du coronavirus, je parle en connaissance de cause car le guide religieux ne sortait même pas depuis qu’il est à la tête du Khilafa de son vénéré père. Certains de ses fidèles le voyaient rarement, il restait dans sa maison », précise Serigne Abdoul Aziz, membre de la famille sur Iradio.Serigne Abdoul Aziz d’ajouter que le défunt marabout a été longtemps cloué au lit avant l’apparition de la pandémie.« Serigne Abdou Khadim était malade, il souffrait du diabète, c’était même avant la pandémie du coronavirus et au moment où il héritait du Khilafa de son père, il était même souffrant, raison pour laquelle il ne sortait même pas ».