Polémique Gabrielle Kane-ministère de la femme : Diéguy Diop vole au secours de Ndèye Saly Diop Dieng

La Directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Dieguy Diop Fall a pris la défense de la ministre de la Femme dans la controverse qui l’oppose à Gabrielle Kane. Cette dernière avait affirmé que Ndeye Saly Diop Dieng s'était défilée au moment où Adji Sarr avait besoin de soutien. Une affirmation que dément Diéguy Diop Fall sur la Rfm. "Nous avons aidé Adji Sarr avec un accompagnement psychologique. Sur le plan sécuritaire, l'Etat du Sénégal a mis les moyens nécessaires. Nous savons tous que n'eût été celà, Adji Sarr subirait le même sort que certains médias."



La Directrice de la protection des Enfants rappelle, par ailleurs, que l'Etat n'est pas obligé de dire ce qu'il fait pour un citoyen. En outre, Diéguy Diop considère que Gabrielle Kane n'a pas plus de légitimité qu'un autre citoyen pour obliger la ministre de la Femme à agir en sa faveur. "Ndeye Saly Diop Dieng n'a pas à répondre à une fille irrespectueuse et sans éducation", tranche Diéguy Diop Fall.