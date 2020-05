Polémique sur le report des échéances bancaires : «On nous a fait un mauvais procès» (Apbefs)

Le président de l’Association des professionnels des banques et établissements financiers du Sénégal, directeur général de la Banque de l’habitat du Sénégal (Apbefs), Mamadou Bocar Sy, a apporté des précisions sur les reports d’échéance prévu en cette période de Covid-19 et dont beaucoup de fonctionnaires disent être exclus.«Je pense que c’est un mauvais procès qui nous a été fait parce que la communication a été très claire. Il a été dit que les banques fassent l’effort de donner suite aux demandes de report d’échéance pour les salariés du public et du privé dont les revenus ont été impactés par la pandémie. Jusqu’à la preuve du contraire, l’Etat sénégalais paie l’intégralité de ses salaires aux fonctionnaires», a-t-il déclaré dans l’émission Jury du dimanche.Ly soutient en effet qu’il a été demandé de faire ce report ou cette suspension d’échéance, de les récupérer plus tard avec un taux de 0%, sans pénalité, sans intérêt.«Donc, c’est une mesure d’urgence sociale et on a demandé aux banques de différer gratuitement le report d’échéance des salaires impactés. La banque centrale a encadré ce dispositif et a reprécisé ce qui est demandé. Tous les Sénégalais, qui sont dans cette configuration, leurs demandes de reports ont été traitées», a notamment ajouté le banquier.Car, rappelle le président de l’Apbesf, «l’urgence, c’était de réagir pour les compatriotes qui ont perdu tout leur salaire ou la moitié de leur salaire. Ceux-là, dont les salaires ne sont pas impactés, peuvent demander à leur banque d’examiner cette modalité mais elle ne rentre pas dans le dispositif qui a été mis en place pour ceux qui ont perdu leur salaire».