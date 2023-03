Police de Diamaguène Sicap-Mbao : Un duo tente de soudoyer les policiers pour libérer leurs complices dealers et se fait arrêter

Au total, cette mission policière s'est soldée par la saisie de 765 g de drogue.

Ainsi, le trafiquant D. D. et son compère M. A., domiciliés tous les deux à Thiaroye, ont été embarqués dans les locaux de la police de Diamaguène Sicap-Mbao.

Malgré tout, le duo a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien.

Sur ces entrefaites, deux amis du dealer D. D. se sont présentés dans les locaux du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao. Contre toute attente, I. K. et C. K. ont proposé de l'argent aux policiers contre la libération de leur ami trafiquant. Ils ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue pour tentative de corruption à agents dans l’exercice de leurs fonctions, selon des sources de Seneweb.