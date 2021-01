Police nationale : Le ministre de l'Intérieur entame le réaménagement de ses éléments

Comme il fallait s'y attendre, le ministre de l'Intérieur, fraichement nommé, a procédé à des changements au niveau de la police nationale. Mais, les sources de dakarposte font savoir que ce jeu de chaises musicales au sein des limiers ne fait que commencer.



En clair, d'autres mesures et non des moindres sont attendues.





En attendant, dakarposte révèle la liste de la "première vague de nominations".





Il revient à dakarposte que la "dame de fer" Aïssatou Ka, qui tenait les manettes du commissariat de police de Dieuppeul est nommée au commissariat de Saly Portudal. Elle remplace le commissaire de police Daouda Mbodj. Ce dernier a été affecté à la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage.





En somme, c'est Daouda Mbodj qui est désormais le patron de la stratégique Division de la Police des Étrangers (DPE).





Dakarposte a également appris que le limier Ousmane Diop, précédemment adjoint au commissaire de Tivaouane a été promu. Il est dorénavant le commissaire de Médinatoul.





Aussi, nous revient-il que l'adjoint au commissaire de Tambacounda, en l'occurrence Alioune Fall est nommé commissaire d'arrondissement de Grand Dakar.





Dakarposte tient de bonnes sources que la redoutée mais redoutable Brigade Prévôtale a un nouveau patron. Il s'agit du commissaire de police Oumar Boun Khatab Guèye. Qui, selon nos informations était adjoint au commissaire de Kolda.





Le commissaire de police Dianko Mballo, précédemment adjoint au commissaire central de Guédiawaye, a été également promu. C'est lui qui est désormais le Chef du névralgique commissariat de Dieuppeul.





Khadim Ndiaye jusqu'ici adjoint au commissaire central de Ziguinchor a été nommé commissaire central de Guédiawaye.





Last but not least, le commissaire de police Moussa Fall, adjoint au commissaire de Kaffrine, a été nommé dans la "ville aux deux gares" (Thiès). En clair, il est nommé adjoint au commissaire central de Thiès.





Le commissaire de police Cherif Malamine Mansaly, précédemment adjoint commissaire de Mbacké, a été promu. Il est désormais le commissaire central de Ziguinchor.





Mountakha Khouma, jusqu'ici adjoint au commissaire de Kébémer, a été nommé adjoint au Chef de la Sureté Urbaine du commissariat central de Dakar.