Pont de Marsassoum : Les travaux exécutés à 70%

Financé à hauteur de 20 milliards, le pont de Marsassoum, devant relier le département de Sédhiou à celui de Bignona, prend petit à petit forme. Le niveau d’exécution des travaux est estimé à 70%. Quasiment tous les pieds sont déjà posés. La date de novembre 2021 semble même très loin pour le reste des travaux.