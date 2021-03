Pont de Marsassoum : Vers une livraison des travaux avant les délais

Prévus pour une durée de 24 mois dans le contrat d’exécution, les travaux de construction du pont de Marsassoum sont quasiment terminés. Le niveau d’exécution est très satisfaisant par rapport au délai de livraison de novembre 2021.





Financé à hauteur de 20 milliards, le pont de Marsassoum, devant relier les trois régions de la Casamance naturelle (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) est en phase de finition.





Construit sur le fleuve Sougrougrou, entre la commune de Marsassoum (55 km à l’ouest de Sédhiou commune) et le village de Diébang situé sur l’autre rive du fleuve, le pont d’une longueur de 600 mètres, réduira sensiblement la distance Sédhiou/Ziguinchor de plus de 50 kilomètres. Il va également constituer un raccourci pour les chauffeurs et autres transporteurs en provenance de Kolda qui pourront éviter le détour par le carrefour Diaroumé.





Pour le maire Seyni Mandiang, le pont de Marsassoum va impacter sensiblement sur l’économie de la commune. Les activités commerciales dans les marchés hebdomadaires seront boostées grâce à la mobilité, le commerce aux alentours du pont sera plus vivace à l’image de ce qui se passait au bac de Farafenni et l’hôtellerie ne s’en portera que mieux.





Les éleveurs, agriculteurs et pêcheurs de la commune pourront facilement exporter leurs produits à Bignona, à Ziguinchor et à Sédhiou plus aisément, assure-t-on.