Popenguine 2024 : Sen Eau renforce son dispositif pour le pèlerinage

Ce dimanche 19 mai, Souleymane Camara, directeur territorial de Sen Eau pour la petite-côte, a annoncé lors d'un point de presse les mesures mises en place par la société pour assurer un approvisionnement optimal en eau pour les pèlerins.



« Nous avions remis en service les points d'eau déjà existants mais aussi d'autres ont été installés », a déclaré le directeur territorial. Il a précisé que le principal défi réside dans la gestion de l'afflux au centre Kisito et au village des marcheurs, situé sur un point haut, ce qui complique l'approvisionnement en eau.



Face à l'augmentation attendue du nombre de pèlerins, Sen Eau a renforcé son dispositif initial. « Nous avions un dispositif de 40 points d'eau que nous avons renforcé cette année avec dix nouveaux points d'eau », a-t-il indiqué. Une innovation notable de cette année est l'installation d'un système de surpression dans la zone du village des marcheurs et de Kisito. Ce système de pompage est conçu pour éviter les délestages et d’assurer une distribution continue de l'eau.



En outre, des extensions de réseau ont été réalisées autour des zones déficitaires pour améliorer leur alimentation. « Nous avons un dispositif d'une dizaine de camions-citernes positionnées dans des points stratégiques », a ajouté Souleymane Camara. Il mis en avant les efforts supplémentaires pour répondre aux besoins en eau durant le pèlerinage.



En période normale, Popenguine fonctionne avec un seul forage, mais en prévision de la hausse significative de la population – qui peut être multipliée par sept à dix pendant l'événement – Sen Eau mettra en service les autres forages disponibles. « Le réseau peut avoir des lenteurs ou des saturations mais nous avons mis un système de surpression. Vous pouvez être rassurés cette fois », a-t-il affirmé, tout en mentionnant les bons retours reçus sur les points qui étaient déficitaires les années précédentes.



Pour garantir une réponse adéquate aux besoins des pèlerins, une enquête clientèle a été mise en œuvre pour évaluer tous les points de distribution d'eau.