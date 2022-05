[Vidéo] Popenguine : derniers préparatifs pour un pèlerinage marial réussi

Le pèlerinage marial de Popenguine est prévu cette année les 4, 5 et 6 juin. Dans le cadre des préparatifs, un Conseil régional de développement s’est tenu au ministère de l'Intérieur. Les différentes structures qui ont participé à la rencontre sont en train de prendre les dispositions pour un bon déroulement de l’évènement. L’installation des points d’eau, les extensions de réseaux et des camions citernes au nombre de 20 seront mis à la disposition des organisateurs. Pour ce qui est du service de la santé, il est prévu une bonne couverture médicale avec le déploiement 550 agents et 11 millions de F CFA en appui en médicaments. Trente ambulances seront aussi déployées et probablement un hélicoptère médicalisé. La croix rouge va aussi accompagner le service d’hygiène. Ces derniers vont d’ailleurs sensibiliser sur les mesures d’hygiène et des kits seront offerts aux pèlerins.



S’agissant de l’assainissement, il est prévu au moins 100 toilettes mobiles, 20 camions de vidange avec huit rotations par jour et par camion. L’Ucg assure le nettoiement et l’installation de bacs à ordures. Pour ce qui est de l’électricité, la Senelec promet de mettre la zone hors délestage cinq jours avant et cinq jours après l’évènement.



Plus de détails dans cette vidéo avec l’Abbé Augustin Sébastian Mamadou Diouf et le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.