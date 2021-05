Popenguine : Deux faux policiers arrêtés, un 3ème recherché

La semaine dernière, Seneweb vous relatait l'arrestation par la brigade de gendarmerie de Popenguine, depuis le 11 mai, d'un faux policier.





On en sait un peu plus sur cette affaire. Il s'agit de trois personnes dont les nommés O. D. Ndiaye 54 ans et A. Keïta 52 ans. Le troisième en fuite est activement recherché.





Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, d'extorsion de fonds, de vol en réunion avec usage de véhicule pour faciliter leur déplacement et d'usurpation de fonction.





Pis, ils seraient impliqués dans plusieurs cas de vols. En effet, ils se faisaient passer pour des policiers en service afin d'arnaquer les boutiquiers en emportant leurs marchandises à bord du véhicule.