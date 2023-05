POPENGUINE : UNE BELLE VIE ISLAMO-CHRÉTIENNE

POPENGUINE : Un pèlerinage chrétien au cœur d’une ville musulmane…

Aujourd'hui, comme partout ailleurs au Sénégal, la cohabitation entre chrétiens et musulmans se fait en toute amitié et il n'est pas rare que les deux confessions soient représentées à l'intérieur d'une même famille. Le défunt cardinal Hyacinthe Thiandoum, originaire de Popenguine, comptait lui-même des musulmans parmi ses oncles, cousins, neveux, etc... Les musulmans n'hésitent d'ailleurs pas à participer à leur manière en aidant à l'organisation de toutes les cérémonies catholiques d'importance comme le pèlerinage annuel. Ce fut également le cas en 1992 lors de la venue du Pape.





La cohabitation n’est pas difficile à Popenguine du fait des liens de parenté qui priment sur l’appartenance religieuse. Dans cette cité religieuse, le dialogue Islamo-chrétien reste une lapalissade, mieux, une osmose entre catholiques et musulmans, qui est une réalité historique. « Le jour de la fête de Noël, la marmite ne boue jamais chez moi parce que mes parents et amis catholiques m’apportent à manger à foison, à tel enseigne que j’en garde même dans mon frigo des jours après la fête », souligne ce père de famille musulman, M. DIop. Aussi d’enchainer : « le jour de la Tabaski, outre le mouton que j’immole pour le sacrifice religieux, un autre bélier est égorgé pour faire plaisir aux parents et amis de la communauté catholique ».





Pour dire que le vivre ensemble dans le respect des différences reste une réalité à Popenguine, où le dialogue inter et intra religieux, comme le dialogue inter ethnique, le cousinage à plaisanterie, constituent des remparts contre certaines dérives. « Une ville où, dans la réalité, la laïcité prend en compte nos spécificités culturelles et religieuses », remarque une dame chrétienne, B. Faye, dont le mari musulman, S. Gueye, se rappelle que « Le premier président de la République feu Léopold Sédar Senghor a joué le rôle de père de la Nation et a beaucoup contribué à l'édification et à la consolidation de l'Etat-nation. Bien qu'issu de la communauté chrétienne, il a su entretenir des relations sincères avec l'essentiel des familles religieuses et leaders religieux du pays durant son magistère et bien avant même son accession au pouvoir. De Tivaouane à Touba, en passant par Kaolack Niassène, Yoff Layene , la famille omarienne, Ndiassane, Thiénaba, Médina Gounass et autres familles religieuses, sans oublier l'église, il avait tissé des liens solides qui ont pu résister au temps. Il avait des relations particulières avec Serigne Babacar Sy, Serigne Fallou Mbacke et Thierno Seydou Nourou Tall qui lui ont apporté un soutien multiforme ».