Population sénégalaise : La fécondité diminue, l'espérance de vie à la naissance augmente

Dans le rapport de son dernier recensement général, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) souligne que le nombre moyen d'enfants par femme à la fin de sa vie procréative est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023. Ce, à l'exception de Diourbel.







Les régions les plus urbanisées qui ont les niveaux de fécondité les plus faibles sont Dakar (2,8 enfants par femme), Ziguinchor (4,0 enfants par femme), Thiès (4,1 enfants par femme).





En revanche, on compte en moyenne 6,0 enfants par femme pour Sédhiou et 5,8 enfants par femme pour Kaffrine, selon la même source.





Le document nous informe, par ailleurs, que l'espérance de vie à la naissance au niveau national est passée de 64,7 ans en 2013 à 68,9 ans en 2023. Celle-ci, selon les enquêteurs de l'ANSD, est de 70,0 ans pour les femmes contre 67,7 ans pour les hommes.





En zone urbaine, cet indicateur s'établit à 71,4 ans, contre 67,7 ans en milieu rural. Elle est plus élevée dans les régions les plus urbanisées : Dakar (72 ans), Thiès (71,3 ans) et Diourbel (70 ans).