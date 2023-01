Porokhane : Déthié Fall reçoit les bénédictions de Serigne Mountakha "pour un Sénégal de paix"

En cette veille de célébration du Magal dédié à la mère de Khadim Rassoul, Sokhna Mame Diarra Bousso, la cité religieuse de Porokhane est devenu le point de convergence des autorités notamment les hommes politiques.





C'est dans ce cadre que le président du Parti républicain pour le progrès (PRP) a été reçu par le Khalife général des mourides. Déthié Fall et sa forte délégation ont bénéficié des prières et des bénédictions de Serigne Mountakha Mbacké pour un Sénégal de paix et de prospérité, a appris Seneweb.