Port de Dakar : menace de «grève illimitée»

Le Port de Dakar pourrait être paralysé à partir de la fin de la semaine. En effet, alerte la RFM, les transitaires, commerçants et transporteurs de la plateforme menacent d’entamer «une grève illimitée» jeudi prochain.



Selon la radio du Groupe Futurs Médias, ces derniers se plaignent des «surfacturations» lors de l’accomplissement de certaines formalités et «du comportement de certaines entreprises étrangères». La même source rapporte que les transitaires, commerçants et transporteurs «demandent l’arbitrage du chef de l’État».