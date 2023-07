Port de Dakar : suspension de la grève des transitaires

Les transitaires, commerçants et transporteurs de conteneurs du Port de Dakar ont suspendu leur grève entamée jeudi dernier. D’après la RFM, qui donne l’information, ils ont pris cette décision après l’intervention du Premier ministre, Amadou Ba, et du ministre de l’Économie maritime, Papa Sagna Mbaye.



Ces derniers, précise la même source, ont pris des engagements fermes à propos de leurs onze points de leur plateforme de revendications : la suppression des rubriques non homologuées sur la facturation, la suppression de la facture de surcharge, la mise à disposition de la facture 72 heures avant l’arrivée du navire, entre autres.