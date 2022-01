Port de Ndayane : Le projet en chiffres

Le chef de l’Etat Macky Sall lance, ce lundi 3 janvier 2022, les travaux du futur port de Ndayane. Cette infrastructure doit aider à décongestionner le port de Dakar qui étouffe. Il permet aussi d’augmenter la puissance et le positionnement du Sénégal en matière portuaire. En effet, le port devrait avoir 18 mètres de profondeur pour accueillir les grands navires, une profondeur que ne peut avoir le port de Dakar qui limite à 16 mètres, avec l’impossibilité de draguer les eaux au risque de mettre en péril certaines infrastructures.



En termes de distance, le port est situé à 50 km de Dakar. L’infrastructure, financée à hauteur de 450 milliards, doit être bâtie sur 1 200 ha, avec 600 ha pour la première phase. La durée des travaux est prévue pour 4 ans. Le même nombre d’années de négociations entre Dakar et Dubaï Port World avant la finalisation. Le 23 décembre 2020, le Sénégal a signé un accord avec DPW pour un montant qualifié par Macky Sall comme étant le plus gros investissement privé de toute l’histoire du Sénégal.



« Rien que pour les travaux d’aménagement, on peut estimer entre 2 500 et 5 000 emplois. A terme, on pourrait aller facilement à 100 000 emplois », affirme le Directeur du port de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, invité du 20h de la Rts, le dimanche 2 janvier 2022.



Mais il y a lieu de se demander si c’est un investissement privé ou à la fois privé et public. En effet, dans un article en octobre 2021, Le Soleil informait que l’Etat du Sénégal passe désormais de 10 à 40% du capital du port. Ce qui a été confirmé par le ministre de l’Economie Amadou Hott, lors d’un passage à la Tfm.