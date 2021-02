Port du masque : Quand police et population jouent à Tom et Jerry !

Avec la montée des cas de coronavirus, la police ne badine plus avec le port du masque. Surtout que cet objet précieux n'est plus difficile d'accès puisqu'il se vend comme des petits pains dans toutes les ruelles de la ville et à moindre coût : 100 francs.





Dans certains quartiers qui jouxtent le marché central, c'est des courses poursuites incessantes qui rythment la journée.





En effet, certains, réticents au port du masque, sont raflés en longueur de journée. Les récalcitrants préfèrent prendre leurs jambes à leur cou dès qu'ils aperçoivent le véhicule de la police.

Les moins chanceux devront payer une amende pour sortir.