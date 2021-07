Portes ouvertes : L’inspection du travail s’ouvre au public

L’inspection du travail et de la sécurité sociale a organisé une journée portes ouvertes hier à la place de la Nation. Une occasion de souligner les inconvénients de ce service.





A en croire les informations fournies par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le Sénégal ne compte que 150 inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, renseigne le quotidien « Le Soleil ».





La même source révèle que la région de Dakar dénombre près de 60 000 unités économiques dont 25 contrôleurs et inspecteurs.





L’inspecteur régional adjoint de Dakar, Amar Diop pour sa part, estime qu’il faut renforcer les conditions de travail en dotant l’administration du travail de moyens logistiques pour faciliter les déplacements et renforcer les moyens juridiques pour plus de pouvoir. « Nous voulons une inspection du travail moderne répondant aux attentes du travailleur. Notre rôle c’est de faire respecter le code du travail. Nous convoquons également les entreprises pour voir si les règles sont respectées », martèle-t-il.





Par ailleurs, Abdou Karim Cissé, directeur du travail et de la sécurité sociale estime que « pour relever le défi, il est pondérant de se poser les questions de savoir si l’inspection du travail exerce convenablement sa mission de protecteur des travailleurs ». Et d’ajouter : « il faut également s’interroger sur les possibilités juridiques offertes et les limites fixées par le code du travail à l’inspecteur pour exercer ladite mission » conclut le directeur du travail.