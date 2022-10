[Vidéo] Portrait: Serigne Moustapha Sy « Djamil », l’obéissant !

Portrait de Serigne Moustapha Sy Djamil de Fass

Il incarne le modèle personnifié de l’obéissance. Né le 16 Juin 1916 à Louga, Serigne Moustapha SY Djamil est le fils aîné de Serigne Babacar SY et de Sokhna Oumou Khaïry Sall. Mouhamadou Moustapha SY à l’état civil, il reçoit de Serigne Abdoul Aziz Sy « Dabakh » le surnom de « Jamil » (le beau, en arabe).





On raconte que lors de son baptême, son doigt a accroché le chapelet de son grand-père El Hadji Malick SY. Ce dernier s’est penché vers son grand-père maternel Mame Malick Sall pour lui dire: « il ne veut pas lâcher mon chapelet ». Ce dernier sourit et lui répond: « donnez-lui ce qu’il réclame, Maodo Malick ! » Maodo Malick posa sur lui un regard plein de douceur et d’admiration et dit : « Hazaa houwa! » (3 fois) : « C’est lui! » ou « le voici ». « Je voudrais tellement être le témoin de son temps, mais je sais que cela Dieu ne me l’accordera pas», déclare Maodo.