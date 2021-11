Ports de pêche de Dakar et d’Abidjan : Vers un partenariat dynamique

Une délégation du Port de pêche du Port autonome de Dakar vient de boucler du 08 au 15 novembre 2021 une visite d’imprégnation au Port de pêche d’Abidjan. A l’issue de ce séjour réussi, les ports de pêche de Dakar et d’Abidjan comptent nouer un partenariat dynamique. La délégation du Port de pêche de Dakar a été conduite par le directeur du Port de pêche du Port autonome de Dakar entouré de cadres du Port de Pêche notamment Mme Guéye Aminata Diop, MM Amadou Mbengue et Amadou Mame Mousse Guéye et Abdou Karim Diarra de la Cellule Communication stratégique. La délégation portuaire a été accompagnée par des mareyeurs en activité au port de pêche notamment, les mareyeurs Mamadou Sarr, Président Union GIE Mareyeurs du Port de Dakar, Babacar Sarr SG du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal, les dames Ndouth Ngingue, Aïssatou Faye du GIE Ravil Thon).





La délégation sénégalaise a été accueillie par le directeur du Port de pêche d’Abidjan Bamoussa Ouattara et son équipe. Pendant près d’une semaine, un calendrier de travail soutenu a été servi à la délégation sénégalaise. Ce calendrier de travail était réparti entre des visites de terrain (direction du Port de pêche d’Abidjan, de manutentionnaires et consignataires de navires de thons, des entreprises comme la SOCEF (Entrepôts frigorifiques), la CMB-Abijan (Consignation, manutention de navires, assistance technique), la SCODI (Conserveries de thons), la SONAL, de la CRIEE (activités de vente de poisson au niveau du quai du port de pêche), le pont bascule, la capitainerie, Mole du port de pêche, le quai à filet …





Le clou de la visite a été la société Compagnie Abidjanaise de réparation navale (CARENA)La CARENA a été créée en 1953. Elle a pour principales missions la réparation et la maintenance des navires. Elle est dotée de trois docs flottants de 2000 tonnes (80m de longueur et 16 m de largeur), de 10.000 tonnes (120 m de longueur et 31 m de largeur) et de 10.800 tonnes (175 m de longueur et 26 m de largeur). La profondeur du quai est estimé à 6 mètres pour 450 mètre de longueur de quai de réparation. Ce dispositif de docs permet à la CARENA de pouvoir prendre aussi bien les grands navires que les petits navires de pêche pour réparation et maintenance.





Les spécialités techniques développées tournent autour de la chaudronnerie, de la mécanique de bord, la mécanique générale, la tuyauterie, le sablage et la peinture, réparation de canaux de sauvetage.





En outre, les cadres portuaires du Port de pêche (Mme Guéye Aminata Diop, MM Amadou Mbengue et Amadou Mame Mousse Guéye) ont eu diverses séances de travail avec leurs homologues du Port de pêche d’Abidjan.





Partenariat entre les mareyeurs des deux ports de pêche





Au cours de cette semaine de visite, les mareyeurs accompagnant la délégation portuaire ont eu des rencontres d’échanges et d’informations avec leurs homologues ivoiriens. Des discussions ont pu avoir lieu notamment sur leurs sphères d’activités réciproques de fixation, d’achat, de transport et de sécurisation des transactions autour de la vente de poissons. De solides contacts ont été établis entre les deux camps pour un partenariat dynamique et solidaire.





Lors d’un dîner de clôture de la visite, le vendredi 13 novembre, les deux délégations ont échangé des cadeaux. Mais surtout les deux directeurs Oumar Ndiaye et Bamoussa Ouattara ont affiché une détermination pour établir un véritable pont de partenariat d’activités entre les deux directions.





Cellule Communication stratégique