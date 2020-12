Positionnement stratégique : L’ANPEJ se fixe de nouvelles orientations

Les cadres de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des jeunes ANPEJ se sont réunis en conclave à Saly les 7 et 8 décembre 2002 pour faire le point sur les activités de l'agence et dégager des perspectives pour mieux prendre en charge la question de la promotion de l'emploi des jeunes.Durant 2 jours, un diagnostic sans complaisance a été établi sur le travail effectué par l'ANPEJ depuis sa création en Janvier 2014 à nos jours.La rencontre présidée par, Président du Conseil de Surveillance et, Directeur général de l'agence a permis de formuler une dizaine de recommandations allant dans le sens de conforter le positionnement stratégique de l'ANPEJ comme service public d'emploi de référence au Sénégal.Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des projets et programmes hérités des anciennes structures dissoutes, de l'ouverture vers de nouveaux partenaires pour atténuer la pression mise sur l’Etat en terme d’allocation de ressources , le renforcement du dispositif des antennes régionales et la digitalisation de l'offre de services avec la mise en place d'un guichet unique entre autres.A la suite de cette réflexion, un document de plaidoyer sera produit et présenté aux autorités pour un renforcement l'ANPEJ afin qu'elle puisse répondre davantage aux aspirations légitimes de la jeunesse sénégalaise.